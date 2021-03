“Todavía estamos en riesgo de que la transmisión vuelva a incrementarse”

Las UCI, con un 24,27% de ocupación

¿Recomendaría a su hijo ir al 8M?

Ante ello, Simón ha señalado esta vez: “Lo primero, quizás fui imprudente al decir lo que le recomendaría o no a mi hijo el año pasado, pero desde luego, yo tengo tres hijos, los tres son muy responsables y yo no tengo la necesidad de decirles lo que deben o no deben hacer, o lo que pueden o no pueden hacer. Son suficientemente inteligentes y mayores como para poder tomar la decisión por su cuenta. Y por lo tanto, no le voy a decir a mi hijo lo que puede o no puede hacer. Lo que sí que le voy a decir es que esté bien informado, que no piense que las responsabilidades de lo que le pueda pasar a él son siempre de los demás, y que trate de ser suficientemente solidario para entender los riesgos a los que se expone él y a los que se expone a los demás. Fuera de eso no tengo nada que decirle a mi hijo. Afortunadamente tengo tres hijos maravillosos que son muy responsables, como la mayor parte de los hijos de todos los padres en España”, ha sentenciado.