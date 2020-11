Simón ve "descenso o estabilización" en 17 comunidades, pero advierte: "Esta tendencia no es una victoria"

"La tendencia está aún muy por encima de lo deseable, aunque es claramente descendente"

Recalca que no va a renunciar: "Lo que no voy a hacer es bajarme del barco y dejarlo vacío"

La incidencia acumulada de España en los últimos 14 días ha bajado a 470,26

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha vuelto a comparecer como cada lunes y cada jueves para hacer balance de la situación epidemiológica de España ante la pandemia del coronavirus, que durante este fin de semana ha vuelto a dejar un total de 38.273 nuevos casos, 3.321 de ellos relativos a las últimas 24 horas, y 484 fallecidos.

“Nuestra incidencia acumulada sigue teniendo esa ligera tendencia descendente, que desde luego es ya apreciable, pero sigue estando en 470 casos por 100.000. Son todavía muchos muchos casos”, ha dicho el epidemiólogo, quien ha advertido que ello se refleja además “en la ocupación de las UCI”, que se mantiene en “el mismo número de ocupación o incluso superiores aun cuando la transmisión y el número de casos han empezado a descender”. Y es que, como ya manifestó durante la comparecencia anterior, los efectos de la disminución de la transmisión sobre la bajada en las UCI, así como en los fallecidos, siempre se produce “semanas después”.

Un 32,80% de las camas de UCI ocupadas

Concretando y ahondando en los datos, Simón ha manifestado que ahora mismo la tasa de ocupación de camas convencionales de hospital es de 16,54%, mientras la ocupación en camas de UCI se eleva al 32,80%.

“Siguen siendo cifras muy elevadas que esperamos que, viendo la tendencia en el número de casos, se vaya reduciendo progresivamente”, ha apuntado, afirmando que hay que aguardar aún unos días para “valorar cuál es la situación real de las UCI”.

Baja la positividad al 12,7%

“Un dato que nos indica que esta tendencia hacia la baja podría realmente ser relativamente estable es que el número del porcentaje de positividad se va poco a poco reduciendo y estamos ya en el 12,7%. Llevábamos varias semanas estabilizados en el 13% y un poquito por encima, y ahora ya ha bajado. Esto refleja que la tendencia podría ser estable”, ha valorado, deseando que la evolución siga paulatinamente mejorando con las medidas que hay implantadas, las cuales, ha vuelto a recordar, es preciso que se cumplan.

La letalidad, en torno al 1%

Respecto a los fallecidos, que han sido 484 más durante este fin de semana, según los datos notificados por el Ministerio de Sanidad, Fernando Simón ha dicho que la letalidad está “en torno al 1%, muy por debajo de lo que observábamos en la primera ola, y muy compatibles con lo que podríamos espera si detectáramos un número muy importante del total de casos que tenemos”.

Además, respecto a esto último, Simón ha vuelto a ensalzar la capacidad de diagnóstico, con un número de PCR realizadas de “alrededor de 2.500 por 100.000 habitantes”. Ello, junto al hecho de que la positividad esté bajando, ha señalado, “implica que realmente estamos teniendo una capacidad de detección muy cercana ya al máximo de nuestra capacidad de atención”.

“17 comunidades autónomas estabilizadas o descendiendo”

Ante este escenario, el director del CAES ha asegurado que en estos momentos hay “17 comunidades autónomas estabilizadas o descendiendo”, esperando que “las dos que quedan entren rápidamente en la misma tendencia”, si bien ha recalcado y advertido que “todavía están todas, salvo Canarias, en cifras muy elevadas de incidencia”.

“Lo que no voy a hacer es bajarme del barco”

Tras su análisis, el epidemiólogo ha dado paso a la tradicional ronda de preguntas de los periodistas, durante la cual le han cuestionado al respecto de la petición del Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM) para que dimita.

“Están perfectamente en su derecho de dar su opinión. Yo soy un funcionario público, mi puesto es el que decidan mis superiores. Desde luego, lo que no voy a hacer es bajarme del barco y dejarlo vacío. Si hace falta que yo esté aquí yo estaré. Si se considera que no debo estar, pues no estaré”, ha zanjado”.

La vacuna de Moderna

Por último, como no podía ser de otro modo, Fernando Simón se ha referido a la vacuna de Moderna, la cual ha anunciado hoy una eficacia del 95%, algo que, junto a la de Pfizer, reflota la esperanza en la lucha contra el coronavirus.

“De nuevo, los resultados de moderna, al igual que los de Pfizer hace unos días, son muy esperanzadores. Antes de valorarlos en detalle creo que es importante entender que es un análisis intermedio, no es análisis final de eficacia. Tenemos que tener cuidado y tenemos necesidad de valorar los intervalos de confianza. No he podido leer los datos del número de personas y casos que han tenido para el análisis intermedio pero entiendo que será similar. Son resultados prometedores, son buenos. Esto indica claramente que las vacunas que se están desarrollando van a tener una eficacia alta. Hasta ahora están demostrando una seguridad muy buena. Hay algún efecto secundario menor, algún punto o algunas décimas de fiebre en los pacientes, pero en principio están mostrando una seguridad muy elevada, y por lo que parece muy importante. Esto nos pone en una situación quizás mejor de lo que esperábamos hace una semana, donde había muchas dudas”, ha finalizado.

Advierte ante los test de antígenos en farmacias

Por otra parte, Fernando Simón ha advertido de los inconvenientes que pueden derivarse de realizar test de antígenos de covid-19 en farmacias, como ha planteado este lunes la consellera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés.

"Estos test requieren de una muestra que, para garantizar su calidad, no las puede hacer cualquiera", ha dicho, recordando que su realización implica "problemas", por ejemplo, de cuestiones competenciales a la hora de toma de muestras y lectura del resultado, junto a la cuestión de quién podría acudir o no a la farmacia para realizarse el test. Así, ha advertido de la situación de personas que ya tienen síntomas, que no deberían salir de su domicilio para evitar contagiar a otros.

"No podemos pensar que una persona con síntomas se vaya a una farmacia y se haga la prueba. Las farmacias deberían tener un circuito COVID. Tienen el riesgo de que su propio personal se pueda infectar y perder a sus trabajadores. Hay muchos componentes... Tenemos que ser conscientes de los riesgos asociados", ha dicho.