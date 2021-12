Fernando Simón: “Lo que está pasando en España no se debe fundamentalmente a la ómicron"

Respecto a ello, de hecho, Simón ha pedido que se adopten medidas especiales de prevención del contagio si, por ejemplo, se van a producir reuniones de grupos de amigos o familiares con los que no hay un contacto habitual , es decir, que proceden "de diferentes escenarios epidemiológicos", recomendando que en esos casos se " extremen las medidas de protección personal ": "Si hay que comer con dos chaquetas" puestas, pues "se come con dos chaquetas, pero con las ventanas abiertas ", ha ejemplificado.

En esta línea, ha vuelto a insistir en la importancia del uso de la mascarilla y mantener la distancia interpersonal e higiene de manos , además de "tratar de no reunirte con grupos con los que habitualmente no te relacionas durante una cena que dura horas y en la que te quitas la mascarilla constantemente".

Sobre ello, el epidemiólogo ha destacado la importancia de saber interpretarlos y utilizarlos, entendiendo que un negativo no exime de seguir aplicando todas las medidas de prevención y control. Así, ha advertido que una prueba de autodiagnóstico que dé negativo en covid-19 "no implica que un ratito después no se pueda dar positivo", de modo que aunque son útiles, el "problema" radica en que hay quien, ante un resultado negativo, piensa que "puede entrar a un local con cientos de personas y no aplicar ninguna medida de control".