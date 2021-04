En la instantánea, aparece, además, el dueño del restaurante, situado en la céntrica Plaza de Las Flores, quien ha explicado en un comunicado, que no asistió a la comida y que "se cumplieron estrictamente las medidas de seguridad establecidas".

Que tras finalizar el almuerzo , se acercó a los comensales, se sentó en una mesa apartada, justo detrás de la de los miembros del PP, y que les habló, por no más de unos minutos, sobre la situación de la hostelería en la pandemia.

No obstante, el vicesecretario general y portavoz del PSRM, Francisco Lucas, ha pedido la dimisión de todos los asistentes al almuerzo por "saltarse las leyes a la torera y la normativa sanitaria, al haber estado más de seis personas sentadas en la mesa de una terraza".

PP: "Ridículo monumental del PSOE"

Para Guardiola esto pone de manifiesto que "el PSOE no es la oposición que merecen los ciudadanos porque un partido que no sale de la deriva del insulto y la descalificación no es bueno para la Región de Murcia".