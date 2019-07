El economista Francisco de la Torre presenta su dimisión de la dirección de Ciudadanos

Entre los motivos que le habrían llevado a tomar esta decisión está el planteamiento estratégico de la formación a la que pertenece ya que cree que el partido 'naranja' debería formar parte de la solución a la situación actual de bloqueo en la investidura. Además, no termina de entender a dónde van como partido y tampoco que no se busque una solución intermedia cuando se da un "no" radical a Pedro Sánchez y tampoco se quieren elecciones, según explicaron entonces fuentes cercanas al diputado.