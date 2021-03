Bárcenas saca la artillería contra Rajoy en la comisión Kitchen: sus frases

El extesorero del PP Luis Bárcenas ha afirmado en el Congreso que cree que el expresidente Mariano Rajoy fue quien ordenó la operación Kitchen

Cree que va a quedar acreditado que sus papeles son ciertos y son del PP

Dice que grabó a Rajoy en el momento en que le entregó dinero de la presunta caja B, pero que esta prueba le fue sustraída

El extesorero del PP Luis Bárcenas se ha mostrado convencido con que la sentencia sobre la caja b del PP acreditará que sus famosos "papeles" son "ciertos" y, respecto a la responsabilidad de esa contabilidad opaca, ha dicho que "no entra en la cabeza de nadie que alguien de un partido pueda autónomamente crear una estructura de esas características sin el control de nadie". Así lo ha expuesto Bárcenas durante su comparecencia en la comisión del caso Kitchen, ante la que se ha acogido a no declarar sobre esa causa para no perjudicar la parte que está secreta, si bien ha dado algún detalle y también ha respondido a preguntas de los portavoces sobre la caja b y su dinero en Suiza.

A preguntas de Pablo Echenique (Unidas Podemos), ha corroborado que el abogado Javier Iglesias, al que siempre define como un emisario del PP, le prometió estando en prisión provisional que, si hablaba de la financiación del partido, su mujer iría a la cárcel y, si callaba, el exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón sería destituido en el último Consejo de Ministros antes de las vacaciones y a él se le archivaría la causa "por nulidad".

También ha considerado que el tribunal que le está juzgando por la caja b del PP "va a dejar acreditado que los papeles son ciertos" y ha precisado que no son los papeles de Bárcenas, "No son los papeles de Bárcenas sino del partido popular".

Sobre si fue el ex secretario general del PP Francisco Álvarez-Cascos el que montó la caja b, ha precisado que lo que él ha dicho en el juicio es que fue su superior Álvaro Lapuerta, ya fallecido, el que se lo indicó.

La portavoz de Vox, Macarena Olona, ha desvelado también que en su visita a prisión al excomisario José Villarejo este le aseguró que detrás de las cuentas de Bárcenas en Suiza estaba el ex secretario general Javier Arenas.

"Ya he declarado en Época I (Gürtel) y siempre he dicho lo mismo: que ese dinero es exclusivamente mío, que no hay nadie más detrás de esas cuentas", tampoco el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, ha sentenciado Bárcenas, que ha señalado en varias ocasiones que está en prisión por haber cometido delitos fiscales y que eso no tiene nada que ver con el PP ni con delitos de corrupción política.

El extesorero también ha revelado que compartió un café con Villarejo en un restaurante al poco de estallar el caso Gürtel en 2009. Según ha relatado, estaba allí comiendo cuando vio que entraba en el establecimiento un alto cargo de la Policía, al que ha dicho que se acercó para recriminarle su "sectarismo" y que todos se acabaron sentando juntos a los postres.

El extesorero del PP Luis Bárcenas ha afirmado en el Congreso que cree que el expresidente Mariano Rajoy fue quien ordenó la operación Kitchen para robarle documentos que comprometían a dirigentes del partido. "Es una suposición, pero así lo creo", ha asegurado.

Bárcenas ha comenzado la comparecencia ante la comisión de investigación sobre el caso Kitchen afirmando que se acogía a su derecho a no declarar para no perjudicar a la causa porque parte de ella es secreta, pero ha respondido luego a algunas de las preguntas que le ha formulado el portavoz del PSOE Felipe Sicilia. Así, ha dado su opinión acerca de las personas que orquestaron la operación, el primero de ellos el exministro del Jorge Interior Fernández Díaz, quien, según sus suposiciones, ordenó la operación al ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, ya que éste "no ha podido tener un interés personal en ordenar una investigación de esas características sin contar con el respaldo de su superior". Y "siguiendo con las suposiciones", ha añadido Bárcenas, Fernández Díaz actuó a su vez siguiendo órdenes de "las personas que ocupaban la cúpula del PP y de Mariano Rajoy".

Bárcenas también ha reconocido que fue él quien hizo la grabación, que le fue sustraída supuestamente en la operación Kitchen, que recogería el momento en que entregó a Rajoy dinero de la presunta caja B y unos documentos con esa contabilidad que el expresidente del Gobierno, según su versión, destruyó entonces.

Si en un primer momento le dijo al juez de la Kitchen, Manuel García Castellón, que él no la había grabado fue porque, ha indicado este miércoles Bárcenas, "no podía acreditarlo". En una segunda declaración ante el magistrado, ha recordado, sí reconoció la autoría de esa supuesta grabación.

Permiso de 12 días pero no tercer grado

El extesorero del PP Luis Bárcenas ha obtenido también este miércoles su primer permiso penitenciario de 12 días, del que podrá disfrutar en dos períodos de 6 jornadas, tras recibir el aval del juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional, que sin embargo ha rechazado concederle el tercer grado.

Una decisión que se ha conocido apenas unos minutos antes de que el extesorero compareciese en la comisión parlamentaria sobre Kitchen, nombre con el que se conoce a la presunta operación parapolicial de espionaje a su entorno en busca de documentos comprometedores para el PP y que investiga la Audiencia.

En contra del criterio de la Fiscalía, el magistrado ha concedido a Bárcenas este permiso de 12 días, distribuido en dos bloques de seis, a propuesta unánime de la Junta de Tratamiento de la prisión de Soto del Real (Madrid), en la que cumple una condena de 29 años por el caso Gürtel.

Reconoce el magistrado en su auto la rigurosidad de estos profesionales penitenciarios, que actúan bajo los principios de legalidad y presunción de veracidad, y tiene en cuenta que Bárcenas, que estuvo un tiempo en prisión preventiva antes de ser juzgado, ha pasado más de tres años en libertad provisional sin que se haya producido ninguna incidencia o intento de fuga y que su asunción de responsabilidad sería incompatible con la idea de quebrantamiento; además de su situación familiar, con apoyo de su hijo.

Menciona que, según el educador de la prisión, Bárcenas está utilizando su estancia en la cárcel "desde una perspectiva constructiva y formativa", con una evolución "permanente y constante, mejorando en lo regimental y en lo personal" y con "buena conducta", y que además ha mostrado estar "profundamente arrepentido". Y también tiene en cuenta que se dirigió al tribunal para que pidiese a Suiza los fondos que tiene bloqueados en una cuenta para proceder a la liquidación de los activos, que podrían ascender a 20 millones de euros.

Lo que no admite el juez es que progrese a tercer grado, dado que precisamente la Junta de Tratamiento fue la que propuso su clasificación en segundo grado; ni tampoco la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que le permitiría salir de prisión algunos días para ir a trabajar o a realizar labores de voluntariado.

El juez considera que, aunque Bárcenas presenta "numerosos y cualificados factores de adaptación", no ha quedado "plenamente acreditada", más allá de las circunstancias de normal convivencia, una evolución favorable que permita afirmar que está "capacitado para llevar un régimen de vida en semilibertad". "Es tiempo, por tanto de consolidación de factores positivos existentes, debiendo hacerse una valoración de la conducta global del penado con especial insistencia en su actitud y comportamiento durante el disfrute del permiso ahora iniciado, potenciando la vía tratamental con especial incidencia en las variables o factores de inadaptación existentes", concluye.