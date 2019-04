Las frases de Pablo Casado tras su debacle: Acusa a Abascal de vivir de chiringuitos y este contesta que su cara es de UCD

Él no dimite tras los peores resultados de la historia de su partido, pero sí que se ha cobrado dos cabezas de leales escuderos. Maroto, que no ha conseguido su escaño por Álava, y Teodoro García Egea, el hombre en la sombra de Casado, no serán los que llevan las riendas de la campaña de las municipales que por cambiar cambia de eslogan. Centrados en tu futuro. Casado, que quiso quitarse los complejos de derechas vuelve al redil marianista aconsejado por los barones más importantes del partido.