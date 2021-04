Las frases más duras del debate electoral de la Comunidad de Madrid

“Yo no traje el virus, no lo inventé yo”.

"No es una vergüenza estar en una cola del hambre. Lo que es una vergüenza es que no nos dé pudor público que se diga que esas personas son mantenidos. Supongo que haya gente que tenga sensibilidad y que haya personas que no piensen eso. Me avergüenza que Ayuso diga que los de las colas del hambre son unos mantenidos".