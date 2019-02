Junqueras opta por la corbata en vez de por el lazo amarillo y se ve como un preso políticos: sus frases

"No voy a renunciar a mis convicciones democráticas, me encuentro en situación de indefensión porque estoy convencido de que se me acusa por mis ideas y no por mis hechos. Estoy en un juicio político, me debo a mis votantes, no contestaré a las preguntas de las acusaciones", ha dicho al juez Marchena para anunciar que sólo contestará a su defensa. Han sido las primeras palabras de Junqueras.