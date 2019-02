telecinco.es

El exconsejero catalán de Presidencia Jordi Turull ha respondido este martes a las preguntas del fiscal sobre las continuas desobediencias a las resoluciones del Tribunal Constitucional que dejaban en suspenso las leyes de desconexión y de referéndum, que lo que hizo el Govern fue un "ejercicio de ponderación" entre "lo que dicen las leyes" y su "compromiso con los ciudadanos de Cataluña".

La declaración del exconsejero de Presidencia de Cataluña, Jordi Turull, en el juicio del 'procés' independentista que se ha reanudado este martes en el Tribunal Supremo se ha iniciado con un 'encontronazo' con el presidente del tribunal, Manuel Marchena, que ha interrumpido sus manifestaciones para advertirle de que no debe aprovechar su turno de respuestas para hacer juicios de valor.

Lo ha hecho después de que el exmandatario acusara al fiscal Jaime Moreno de faltar al respeto a los ciudadanos de Cataluña con su escrito de acusación. "Los ciudadanos de Cataluña no son ovejas, no son gente militarizada que les dices ve aquí y lo hacen, sea independentista o de extrema derecha, de extrema izquierda, de centro, de derecha o de izquierda, sino que tiene criterio", ha afirmado Turull.

Estas expresiones las ha vertido en respuesta a una pregunta del fiscal Moreno sobre el contenido de la denominada "hoja de ruta unitaria del proceso soberanista catalán" del 30 de marzo de 2015, que fue firmada por CDC-Reagrupament; ERC; ANC; Òmnium Cultural, y la AMI, y que preveía que si en las elecciones se imponen las fuerzas partidarias de la independencia el proceso de transición nacional dure un máximo de 18 meses.

Tras responder que se debía preguntar sobre los firmantes de ese documento a su compañero en el Govern Josep Rull, que fue quien lo firmó en nombre de Junts Pel Sí, Turull ha acusado al fiscal de "faltar al respeto" a los ciudadanos de Cataluña.

"Estamos en el siglo XXI y se habla de la gente desconociendo lo que es Cataluña y el movimiento independentista, que es de abajo hacia arriba, y luego hay partidos políticos y entidades que tratan de darle una salida política pacífica, democrática como no puede ser de otra manera, pero política", ha afirmado el exconsejero y ex candidato fallido a presidir la Generalitat

Seguidamente, Turull ha criticado el escrito de acusación de la Fiscalía, que a su juicio señala que "un día cae sobre la mesa un libro blanco, y esto no se aguanta por ninguna parte", momento en el que ha sido interrumpido por el presidente del Tribunal, que le ha recordado que tiene derecho a contestar lo que quiera si bien "no es correcto" que aproveche una pregunta para hacer alegaciones que más parecen un alegato de "ultima palabra". "De otro modo el interrogatorio se nos irá de las manos", ha añadido Marchena.

En esta primera parte de la declaración, Turull también ha manifestado que la palabra "resignación" no existe en el diccionario político en Cataluña" y ha aclarado el significado de Junts Pel Sí, "que no es juntos porque sí, sino juntos para el sí", por lo que agrupa a personas "de diferentes sensibilidades para intentar por la vía pacífica, democrática, aquello que te has comprometido con la ciudadanía de Cataluña".

La estrategia de esta plataforma, en palabras de Turull, incluía a un total 3.988 asociaciones, sindicatos e incluso la patronal catalana, no sólo a la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y a Ómnium Cultural.

También ha acusado al Gobierno de Mariano Rajoy de hacer un "uso y un abuso" de su prerrogativa para impugnar resoluciones y Leyes del Parlament de Cataluña ante el Tribunal Constitucional, haciendo de ello un "clásico del Consejo de Ministros de los viernes".

Las frases de Turull

El censo, ni idea

"Ni idea, no lo sé, desde mi departamento seguro que no".

El referéndum no es delito

"Hay una ley de 2005 que dice que hacer un referéndum no merece reproche penal".

Sigue apostando por un referéndum

"Si hay voluntad política había capacidad de organizar un referéndum de autodeterminación".

Independencia

"Firmo un documento que es la expresión de una voluntad política que reflejaba el sentir mayoritario del pueblo de Cataluña".

Violencia

"Yo lo que no quería era darle más importancia. Lo que quería era apelar al civismo, al pacifismo, a la serenidad".

Urnas

"Ni idea. Cuando se presentaron en rueda de prensa fue la primera vez que vi las urnas. Aun a día de hoy no sé como se adquirieron ni como llegaron a su destino".

Pueblo catalán

"La ciudadanía catalana "no son ovejas" ni está "militarizada" y que "el movimiento de independencia va de abajo hacia arriba".

El dinero

"Desde donde yo sé no se gastó ni un euro público en el referéndum".

Ponderando

"Un político tiene que ponderarlo todo. Lo que dice la ley, pero todas las leyes; que el Govern se debe al Parlament; que está despenalizado convocar referéndums; ponderar nuestro compromiso con los ciudadanos de Cataluña... Ponderándolo todo fue la manera que fuimos actuando".

Constitucional

"El Estado no ha cumplido 25 mandatos del TC. Esto de ponerse el traje de constitucionanlista penalmente es un chollo porque te permite incumplir los mandatos del Tribunal Constitucional cuando quieras. Yo llevo un año en la cárcel por un auto que no merece reproche penal. Después nos dirán que no nos persiguen por nuestras ideas; ya lo veo".

Puigdemont

"El president siempre ha sido muy explícito. Siempre dijo que los Mossos cumplirían con su deber".

Omnium

“Soy socio de Òmnium desde hace 20 años y no me consta que esto sea ningún delito. No lo era durante el franquismo. Me sorprende que me pregunten eso ahora”.

La cárcel

“Una de las cosas que tiene la prisión es que olvidas muchas cosas. En la cárcel no tenemos internet y es difícil recordar con precisión todas las fechas”.

Junts Pel Sí

“Yo era presidente del grupo parlamentario de Junts pel Sí, Juntos por el Sí, No de Juntos por que sí”.

Tensión

“¿Puedo responder sin que el fiscal me vaya cortando?”

Cataluña

“En Catalunya la palabra ‘resignación’ no existe en el diccionario político”.

Unilateralidad

“Le desmiento que en junio de 2016 se apostase por la vía unilateral”.

Govern

“El Parlament y el Govern siempre buscaron insistentemente el diálogo y el acuerdo, hasta la aplicación del 155

Internet

"La página web referendum.cat, fue actualizada. Fue una decisión mía”.

"Cerrar una página web es como poner puertas en el campo. En este país hay mucho talento y los ciudadanos hacían réplicas de la página".