Gabilondo: "Le pido a Ayuso que no insulte, yo tengo palabra si digo que no tocaré impuestos, no lo haré"

El candidato a la Comunidad de Madrid por parte del PSOE, Angel Gabilondo, ha hecho honor a su nombre y como bien le ha comentado Piqueras ha huido de la confrontación. De hecho, ante las palabras de Isabel Díaz Ayuso que le llamó mentiroso por sus ideas de no tocar impuestos y no pactar con Iglesias, Gabilondo ha pedido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que no insulte y ha defendido el valor de su palabra, porque no va a ser de los que dicen una cosa y hacen otras. "Si he dicho que no tocaré impuestos en este año y medio porque luego volveremos a las urnas no lo es".

Gabilondo ha sido suave en las formas, pero duro en el fondo. Sobretodo al hablar del covid. En este sentido ha sido muy crítico con las medidas de la Comunidad de Madrid que señala que ni han sido claras ni firmes. Y menos aún con un plan de vacunación que a sus ojos no funciona. Gabilondo está convencido que las medidas en cuanto a la pandemia son laxas y eso que la Comunidad de Madrid presenta una cifra de contagios superior a la media y no tiene un plan de vacunación serio.

"Ahora mismo en toda España hay una incidencia de 132 y en Madrid hay 228. Creo que no afrontamos con seriedad lo que está ocurriendo. Las medidas que tomamos no son claras, no son estrictas, no son suficientemente firmes. Me parece que tomarlas por zonas básicas de salud ha generado alguna confusión. No bastan medidas restrictivas sobre estos asuntos, hay que tomar medidas sociales, económicas. Yo estoy en contra, dicho sea con toda claridad, de la política que se ha hecho en la Comunidad de Madrid. Me parece que ha sido equivocada.

Eso sí, Gabilondo ha defendido su modo de hacer oposición. "Yo respeto las críticas. Lo que sí pasa es que yo he entendido que había una prioridad y esa prioridad era la lucha contra la pandemia y la situación de vulnerabilidad de muchos madrileños. Puedo haberme equivocado. Hemos antepuesto eso y hemos creído que al ser una alternativa de Gobierno lo que teníamos que hacer era ayudar y colaborar a resolver estos problemas. Puedo decirles que he trabajado, y no quiero salir en defensa de nada. He luchado mucho para afrontar y resolver los problemas de Madrid".