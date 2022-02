Galicia avanza en su normalidad: elimina sus límites horarios en la hostelería pero mantiene el pasaporte covid

El 25 de enero de 2021, el presidente de la Xunta anunciaba el cierre perimetral de todos los ayuntamientos gallegos, la primera vez en toda la pandemia que se había adoptado una medida de ese tipo. Se cerraron las actividades no esenciales --singularmente la hostelería, que solo podía servir a domicilio y ofrecer 'para llevar', y los gimnasios-- y el comercio no esencial tenía la obligación de cerrar a las 18,00 horas, cerrando los fines de semana los centros comerciales. El toque de queda estaba vigente (desde las 22,00 horas) y la Comunidad gallega también prohibió las reuniones de no convivientes.