Miedo ante el 21-D: Los Mossos no garantizan la seguridad y la ANC presionará el 22

Los Mossos ya ha advertido. No está garantizada la seguridad el 21-D . La Llotja de Mar está en pleno centro de la ciudad y cerca de vías de comunicación importantes, como la Ronda Litoral o Vía Laietana . El día 21 , además, es el último día de las escuelas , como ha recordado la consellera de la Generalitat Elsa Artadi . Todo ello puede provocar problemas de movilidad y afectar el día a día de la ciudad. Este es el mensaje que los Mossos trasladaron en una reunión de coordinación policial el pasado martes a la delegación del gobierno español en Cataluña, un encuentro previsto hacía semanas.

La consellera no parece que tranquilice el ambiente al señalar que la obligación, el deseo y el compromiso del Govern "es garantizar todos los derechos": tanto el de celebrar la reunión del Consejo de Ministros, como el derecho a la protesta, a la manifestación y el de huelga. Artadi ha expresado que ante esta cita "hay malestar en una parte de la sociedad catalana" no tanto por la reunión en sí, sino por la fecha escogida. Preguntada sobre si cree que el Gobierno busca generar alteraciones de la vida ciudadana, ha respondido: "Esperemos que no tengan la imprudencia de ir por este camino".