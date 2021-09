Generación ‘mute’: si aún usas el tono de móvil eres un boomer

Pero bueno si eres un boomer o no tanto recordarás los primeros Nokia o los Samsung y los politonos. Los jóvenes ya no saben ni que se pueden descargar. Muchos no conocen cómo suena su teléfono cuando les llaman. "Solo sé el del despertador pero el de llamada no", reconocen a preguntas de Informativos Telecinco. "Tuve mi época de la llamada de mamá con la canción no sé qué, la llamada de papá

que unos años después, son casi los únicos que siguen llamando·. Por lo demás, llamar, poco, mejor whatsapp o cualquier otra aplicación. Nuevas costumbres que convierten lo que en su momento fue una novedad, en algo obsoleto.