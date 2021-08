También la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Carolina Alonso, ha censurado la restitución de Millán Astray en el callejero, algo que ha calificado de "maldita vergüenza". "Me parece bochornoso no cumplir con la ley de memoria, pero ponerle una calle a este asesino no tiene un pase", ha criticado Alonso, quien ha subrayado que "la ciudad está más sucia que nunca en todos los sentidos".