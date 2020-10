Los comercios de 24horas cerrarán las diez de la noche en Cataluña para evitar botellones

El Govern siempre ha dicho que no le va a temblar pulso para poner freno al coronavirus y no descartan el toque de queda. La Generalitat pide r esponsabilidad a los ciudadanos y que solo salgan para lo imprescindible. De momento, para evitar las imágenes de fiestas y botellones en las calles, el conseller de Interior, Miquel Sámper, ha anunciado que los comercios de 24 horas cerrarán a las diez de la noche para limitar la venta de alcohol.

Sàmper ha reconocido que hay gente que no tiene voluntad de hacer caso de las medidas, ha dicho que es fácil engañar a la policía pero no al virus, y ha avisado: "Si con la terapia no salimos adelante, seremos más restrictivos, que es lo que no queríamos hacer".