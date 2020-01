Los catalanes suspenden la gestión del Govern con un 4,65, de nota

Los catalanes suspenden la gestión del Govern en el último año con una nota de 4,65, la peor valoración que consigue un Ejecutivo catalán desde que se empezó a hacer esta pregunta en encuestas del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat en 2011. Además, el 61,6% consideran que el Govern no sabe cómo resolver los problemas de Cataluña.

La mayoría de los encuestados -un 59,5%- sitúan la gestión del Govern por encima del '5' de nota, mientras que el 37,3% la suspenden, el 2,7% no lo sabe y el 0,5% no contesta.

El 61,6% de los catalanes preguntado consideran que el Govern no sabe cómo resolver los problemas de la comunidad , que es la cifra más alta desde que el CEO empezó a hacer esta encuesta y supera la que este mismo Ejecutivo de Quim Torra obtuvo en 2018 (53,1%).

En esta misma pregunta, el 30,6% considera que el Govern sabe cómo resolverlos, pero que "necesita tiempo", el 1,6% cree que está resolviendo los problemas, el 53,% no lo sabe y el 0,9 no contesta.

Además, cuando son preguntados por si cree que el Govern está actuando para resolver los problemas que les afectan más personalmente, el 55,9% de los encuestados consideran que el principal problema son las relaciones entre Cataluña y el resto de España y cree que el Ejecutivo no está solucionando esta cuestión, por encima del 39,5% que sí que lo cree, y el 4,7% que no sabe o no contesta.