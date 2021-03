El Gobierno anima a celebrar el 8M en casa o en el trabajo

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha fallado para mantener la decisión de Delegación de Gobierno de prohibir las concentraciones convocadas para conmemorar el 8M al considerar que "el derecho de reunión entra en conflicto con valores constitucionales como la salud pública " . No se permiten, por tanto, celebrar actos multitudinarios en Madrid debido a las cifras de la pandemia, pero no celebrar el 8M. En la línea minimalista de los actos políticos en esta pandemia para trasladar su mensaje, se seguirá avanzando pese al hecho en sí de la prohibición.

"La emergencia sanitaria hará que mañana no asistamos al hermoso espectáculo masivo de la ocupación de las calles y las plazas en defensa de las mujeres y de sus derechos. Puede que algunos enemigos del feminismo se froten las manos por ello, pero están muy equivocados", ha senteciado.

Montero señala a la derecha como el "principal enemigo"

"Este 8 de marzo no vamos a poder juntar nuestros cuerpos en las calles como estamos acostumbradas a hacer siempre, pero nuestra fuerza no va a estar en cuántas mujeres vayamos a salir el 8 de marzo a la calle, sino en las preguntas que estamos siendo capaces de poner en el debate; y nuestra fuerza está en la capacidad que tengamos de impulsar no solo políticas públicas, sino de construir poder popular", ha resaltado.