El Gobierno asegura que los brotes están “controlados”, pero avisa de que seguirán hasta que haya vacuna

No obstante, ello no quiere decir, en ningún caso, que se haya de bajar la guardia, insiste Montero, indicando que se pueden seguir produciendo brotes hasta que haya un verdadero remedio frente al virus: "No es porque seamos personas agoreras sino porque en la gran parte de los países que han estado más adelantados en el desarrollo de la pandemia lo hemos visto, como en China", ha advertido durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario de este viernes.