El Gobierno rectifica y retira la figura del relator con unos presupuestos que siguen en el no es no

telecinco.es

El Gobierno no ha aguantado la presión y ha retirado la figura del relator, que a los independentistas nunca les pareció lo que les habían vendido. La versión b del relator no les llena. No solo eso, el Gobierno, que ve imposible aprobar los presupuestos ha dejado claro que no habrá más cesiones. La presión de la derecha y del propio partido, cuyos dirigentes no entendían ni el movimiento ni la figura han sido claves para que el Gobierno ceda. No lo ha hecho por propia voluntad sino porque los independentistas quieren lo que quieren: un relator, a ser posible internacional que sea un mediador entre el Gobierno y la Generalitat.

"No aceptan el marco que hemos propuesto", ha asegurado Carmen Calvo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en referencia a los partidos nacionalistas y la figura del relator. La bajada de categoría de Calvo ante esta figura no ha gustado a sus socios, que siempre han querido un mediador internacional que sea testigo de una negociación bilateral entre el Gobierno y la Generalitat. Lo que Calvo acabó vendiendo ante los periodistas no era nada de eso. Así que los presupuestos siguen en el no es no. Y ante esa imposibilidad el Gobierno ha decidido frenar. Diálogo sí, pero no a costa de dilapidar o dividir un partido más que estresado en las últimas horas.

La figura del relator desaparece del tablero político. Nadie entendió nunca para qué servía sino para apuntar un tanto al independentismo, porque instituciones y funcionarios hay de sobra para hablar y tomar nota. Menos se entendió la figura tras la explicación de Carmen Calvo que acabó dejando el puesto a la altura de una persona de Cataluña que quisiera echar una mano sin cobrar.

Luego, los independentistas dejaron sus palabras en nada porque destacaron que la idea de que ese relator no iba a estar en medio de las conversaciones del Gobierno y el Govern no era lo que Calvo vendía en privado. Es decir, que lo de la mesa de partidos fue el truco ante la prensa para salir del paso. Pero la irritación en el PSOE, con voces muy críticas y las palabras de González y Guerra señalando que la figura era un error y un despropósito poco pensado han colmado el vaso. Eso y la movilización convocada por la derecha ante lo que consideraban una cesión inadmisible del presidente. Calvo siempre dijo no entender el revuelo, total la figura, de poco servía, pero provocar irritación mientras los independentistas seguían diciendo no es no a los presupuestos era suicida.

El Gobierno socialista, en sus ocho meses en el cargo, se ha esforzado por encontrar una solución dialogada al conflicto de Catalunya", ha señalado la vicepresidenta Carmen Calvo su intervención en la sala de prensa de la moncloa. Calvo ha recordado que cuando el PSOE estuvo en la oposición mantuvo siempre una posición de "lealtad" al Ejecutivo de Mariano Rajoy.