La guerra del taxi no frena

Las calles de Madrid y Barcelona continúan llenas de taxistas con los motores de sus vehículos apagados pero con los ánimos muy encendidos. En una jornada llena de incidentes las protestas por el momento no tienen final y la huelga se alarga, hasta que no se les concedan las reivindicaciones que solicitan en cuanto a las VTC.

La Feria Internacional del Turismo ha estado totalmente blindado por la policía, pero aun así, no se han evitado acciones de s abotaje contra varios coches VTC , pinchándoles las ruedas y lanzándoles objetos.

Es el tercer día de huelga de taxistas en Madrid y por el momento la huelga no tiene fecha de final. Las asociaciones del taxi han asegurado que están dispuestos a hacer una huelga "larga" hasta que consigan su objetivo de regulación de la VTC y ven con esperanza la reunión entre técnicos de la Comunidad y el Ayuntamiento en el grupo de trabajo constituido sobre esta cuestión.



Estarán en Ifema lo que sea necesario y también están dispuestos, si no hay solución, a ir al aeropuerto y a estaciones. "Cuando se moviliza el sector hay soluciones. Si tenéis moral no habrá nadie que nos venza", ha recalcado el presidente de La Gremial.