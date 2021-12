Guía para viajar en el puente de la Constitución con el pasaporte covid: en qué CCAA lo piden

Por el momento no será necesario tenerlo en la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, La Rioja y Asturias. Andalucía quería implantarlo para acceder a centros sanitarios y residencias pero no ha obtenido el aval del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) porque no incluía en la petición el horizonte temporal. Sin embargo, el Gobierno regional formulará una nueva solicitud especificando que la medida estará en vigor hasta Reyes.