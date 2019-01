No tardaron en acudir los agentes a la comunidad vecinal, donde intentaron que el hombre abriese la puerta en diversas ocasiones pero "sin éxito", ha subrayado la Jefatura de Policía en un comunicado.

Después de una intensa insistencia de los agentes, el hombre procedió a abrir la puerta de su casa con una conducta agresiva. Se negaba a facilitar su documentación personal, asegurando: "No me da la gana daros mi documentación, conozco mis derechos y no podéis hacerme nada".