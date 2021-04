Un hombre es condenado a 15 años de cárcel por abusar de su hijo de forma continuada

Los abusos duraron años

Tal y como señala el informe de la sentencia, los abusos comenzaron cuando la víctima tenía 12 años y no se conocieron hasta 5 años más tarde cuando el menor denunció los hechos. Al parecer el padre le había hecho prometer que guardara el secreto y que no se lo contara a nadie.

El menor tenía miedo a su padre

La sala asegura que el detenido actuaba con el convencimiento de que sus crímenes permanecerían ocultos ya que su hijo "no contaría nada". Si bien es cierto que fue así durante años y el padre consiguió que el menor no contara lo sucedido, finalmente decidió denunciar los hechos que acabaron con su agresor en prisión.

Preocupa el aumento de abusos a menores durante el confinamiento

No obstante, muchos de estos casos no han surgido con la pandemia si no que son situaciones que se vienen arrastrando durante años pero que afloran ahora fruto de una mayor convivencia en el hogar de todos los miembros de la familia durante más tiempo. Frente a cualquier tipo de abuso las autoridades llaman a denunciar los hechos y aseguran la máxima protección a las víctimas.