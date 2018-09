Los terroristas de Barcelona y Cambrils pretendían “derrumbar la Sagrada Familia”

Dos semanas después los únicos terroristas que sobrevivieron vuelven a la Audiencia Nacional. Especialmente Chemlal se muestra más colaborativo pero pide protección para su familia. Este joven nacido en Marruecos pero criado en España desde que era un bebé aseguró al juez que "el día de la explosión si no hubiera explotado hubiera ido con mis padres a la Policía y se lo hubiera dicho. Soy un chico joven, sé que me vais a condenar, pero no me hagáis una condena muy grande. Quiero salir, tener mi novia, casarme con ella. Les pido por favor que si me van a meter en la cárcel, me metan con personas normales".