Salvador Illa, candidato del PSC en las elecciones de Cataluña

Los primeros pasos para catapultar a Illa al Govern se dieron en un almuerzo en la Moncloa entre Iceta y Pedro Sánchez el 16 de noviembre y el ministro no se hizo esperar para responder sí al PSC. Su papel al frente de esta crisis sanitaria sin precedentes lo convertirían en la mejor carta de los socialistas para intentar vencer a los independentistas, según algunos sondeos realizados por el PSC.

A pesar de los rumores, desde el gobierno rechazaban hasta ayer, la posibilidad de que Salvador Illa apostara por la presidencia de la Generalitat. Tanto la dirección del PSOE, como el PSC y el propio ministro de Sanidad habían negado esta posibilidad. El secretario de Organización de PSOE, José Luis Ábalos llegó a achacar que estos eran " debates ficticios que quieren alimentar algunos que no están por ayudar ni por sumar ni por trabajar contra una pandemia que nada nos esperábamos que fuera tan agresiva".

El Gobierno mantuvo en secreto la decisión de Iceta

Desde el PSC explican que Iceta informó a sus colaboradores que el partido necesitaba para estos comicios no solo un "buen candidato" como podría ser él sino un candidato "ganador" y entiende que ese es el ministro y secretario de organización de los socialistas catalanes.

El CIS daba a Illa más valoración, pero no más preferencia como candidato

Junquera dice que el PSC busca los votos de Ciudadanos

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha afirmado tras conocer la candidatura del ministro de Sanidad, Salvador Illa a las elecciones catalanas que esto "representa la apuesta del PSC para ir a buscar los votos de Ciudadanos". En un mensaje en Twitter ha manifestado que en las elecciones "habrá que elegir entre ERC y el PSC", y ha pronosticado una victoria de su partido. "Los hemos ganado en las dos últimas elecciones ¡y lo volveremos a hacer!", ha escrito el líder de ERC, cuya lista está encabezada por el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès. Esquerra Republicana se mantiene en cabeza en la encuesta sobre las elecciones catalanas que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) incluía en su Barómetro de diciembre, pero se aprecia un retroceso de los republicanos mientras sube Junts. El PSC, por su parte se consolida como primera alternativa no independentista.

Darias suena ya como sustituta de Illa e Iceta como ministro de Política Territorial

Este movimiento dejaría libre la cartera de Política Territorial, para la que no se descarta a Iceta, quien ya ha sonado con anterioridad para este puesto.

El PP critica a Illa

El Partido Popular no ha tardado tampoco en reaccionar a la candidatura de Salvador Illa por parte del PSC y ha calificado como "nefasta" su gestión de la pandemia, por lo que no lo consideran un gran "escaparate" de cara a las elecciones catalanas del 14 de febrero. Los principales dirigentes del PP han denunciado a través de mensajes en redes sociales que al titular de Sanidad no le importa la crisis sanitaria ni la salud de los españoles.