La Iglesia admite tener la titularidad de casi 1.000 inmuebles que no son suyos y se compromete a devolverlos

Casi un millar de inmuebles registrados que no son suyos . Es el balance que ha hecho la Iglesia católica española al revista la lista de los 34.961 bienes que aparece inmatriculados bajo su nombre. Pues bien, 965 de ellos, no les pertenecen.

El Gobierno de Pedro Sánchez hizo público el listado de los bienes propiedad de la Iglesia hace casi un año, en febrero de 2021, pero no ha sido hasta ahora cuando desde el organismo han precisado que hay casi un millar que nunca han sido de la Iglesia, que ya no lo son porque fueron vendidos o que son de terceros. Una conclusión que le ha traslado el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella , al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este lunes 24 de enero, durante la reunión que han mantenido en la sede de la CEE.

Según han explicado a Europa Press fuentes conocedoras del informe, el documento elaborado por la Conferencia Episcopal señala algunas incidencias en el listado entregado por el Gobierno al Congreso, entre ellos, " errores de doble inmatriculación, inmatriculaciones que la Iglesia no reconoce o inmatriculaciones que tienen otros titulares como ayuntamientos, otras congregaciones religiosas, etcétera, y bienes que no son o nunca han sido de la Iglesia". En concreto, según el informe entregado este lunes por la Conferencia Episcopal al presidente del Ejecutivo, la Iglesia ha detectado 2.575 errores en el informe del Gobierno , es decir, de los 34.976 registros incluido en el listado, las diócesis han verificado como correctos un total de 32.401.

Entre estas más de 2.500 incidencias, en torno a un millar, en concreto, 949 son bienes sobre los que la Iglesia afirma que no son o nunca han sido de su propiedad: bienes sobre los que faltan datos para su identificación (608), sobre los que no consta inmatriculación (31), sobre los que se detectan errores o no consta información sobre los mismos (28), que no son propiedad de la Iglesia por estar vendidos, donados, expropiados, por pertenecer a ayuntamientos o por error de inscripción de propiedad (276), o que pertenecen a otras confesiones religiosas, como los judíos o los evangélicos (6). Asimismo, la Iglesia ha detectado 78 bienes del listado del Gobierno que pertenecen a comunidades religiosas u otras entidades religiosas; 111 bienes duplicados; 746 que fueron inmatriculados o adquiridos por otros títulos anteriores al periodo 1998-2015; y 691 bienes que se adquirieron por métodos diferentes a la certificación (compraventa, donación, permuta, herencia).