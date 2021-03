Las elecciones a la Presidencia de la Comunidad de Madrid del próximo 4 de mayo tienen ya dos nombres propios que se llevarán todo el protagonismo en la contienda en las urnas, Isabel Díaz Ayuso y Pablo Iglesias. La primera es la responsable de esta cita electoral anticipada, presentada como un plebiscito a su gestión, como un órdago para intentar alcanzar una mayoría que le quite de en medio a su incómodo socio, Ciudadanos. El segundo, el hasta hoy vicepresidente segundo del Gobierno de España, que abandona todo para dar la batalla en Madrid.



Y es que, sin querer menospreciar a otros candidatos como Ángel Gabilondo por el PSOE (y ganador de las anteriores elecciones), Mónica García (de Más Madrid) o Rocío Monasterio (de VOX) y a la espera de la candidatura de Ciudadanos, pero el tablero electoral se ha polarizado en torno a estos dos nombres: Isabel Díaz Ayuso y Pablo Iglesias, dos referentes políticos en las antípodas ideológicas. Se quiera o no, la batalla está servida y se dará entre ellos dos. Dos políticos muy jóvenes que hace no demasiados años mostraban cierta sintonía.



Corría el año 2012 y Pablo iglesias presentaba el famoso espacio de debate 'La Tuerka', primero en Tele K y luego en Canal 33, dos canales de la TDT Madrileña. En el programa había muchos invitados habituales para participar en los debates sobre la política de la región. Entre ellos Iñigo Errejón, Tania Sánchez y hasta Yolanda Díaz, la actual Ministra de Trabajo. Pero también una jovencísima Isabel Díaz Ayuso, que acaba de llegar como diputada del PP a la Asamblea de Madrid.