Iglesias descarta dar apoyo gratis total a Sánchez para que gobierne

"P or respeto a nuestros votantes no podemos aceptar que la política sea elegir el mal menor, entre el PP y el PSOE. Estamos para cambiar las cosas, hay ejemplos de que se puede gobernar de otra manera", ha añadido, para luego lamentar que el PSOE no haya realizado ningún tipo de consulta a sus votantes sobre el eventual cogobierno.

"Lo único que puede explicar que quieran elecciones es que después puedan l legar a un acuerdo con PP y Ciudadanos, p ero si quiere un Gobierno de izquierdas, no se explica su obsesión --de Sánchez-- por no compartir responsabilidades", ha indicado en una entrevista en el programa radiofónico Carne Cruda, recogido por Europa Press.

En este punto, Iglesias ha insistido en que el acuerdo de Gobierno estaría cerca en caso de que los socialistas retomaran el diálogo en el punto en que lo dejaron en julio, cuando llegaron a ofrecerles una vicepresidencia y tres ministerios. Por eso, ha pedido a Sánchez "altura de Estado" y que reflexione sobre la posibilidad de volver a posiciones de julio. Añade que si bien no ha hablado con el líder socialista desde que le envió un mensaje tras el nacimiento de si hija, la política "no va de caerse bien" por lo que les ha pedido a los socialistas que dejen de lado los "infantilismos" y trabajen por el acuerdo por el interés de España. Así, ha añadido que espera que Sánchez sea responsable y que se mantenga fiel a su palabra: "Puso una condición --el veto a su persona--, no le pido que sea de izquierdas, sino que no mienta".