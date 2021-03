Iglesias no responde al rechazo de Gabilondo: "No diré una mala palabra de mis oponentes progresistas"

Iglesias asegura que no dirá ninguna palaba mala de nadie con quien, tras las elecciones, tenga que ponerse de acuerdo

Pablo Iglesias dice que separar a la izquierda en Madrid es un peligro

Cree que su presencia en Madrid delata que se la toman en serio

Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno y candidato de Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid no ha querido contestar a Pedro Piqueras en Informativos Telecinco cuando este le ha puesto encima de la mesa la negativa de Gabilondo a pactar con él, de forma rotunda: Con este Iglesias, no. Pablo no ha querido contestar y solo ha advertido del peligro de separar a la izquierda avisando que él "no centrará su campaña en desprestigiar a sus oponentes progresistas". Gabilondo sí se ha mojado nada más empezar y ha dejado claro que prefiere a Mas Madrid y a Ciudadanos como aliados para Gobernar.

Iglesias ha asegurado ante Piqueras que no dirá ninguna palaba mala de nadie con quien, tras las elecciones, tenga que ponerse de acuerdo. No ha podido evitar, no obstante, Iglesias decir eso de que dejar la vicepresidencia del Gobierno y presentarse en Madrid denota el gran interés y la importancia que dan a esta Comunidad obviando la posibilidad de que Podemos se quedara fuera del Parlamento madrileño y que fue la presidenta Ayuso la que convocó elecciones para que él pudiera hacerlo. De su paso a Madrid ha recordado que ya le dijeron en su día que tampoco sería nunca vicepresidente. Así que confía en todo a pesar de las encuestas.

La que sí ha contestado a la pregunta en el día de hoy sobre Gabilondo ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha sostenido que ella ha visto al portavoz del PSOE en la Asamblea y candidato de este partido, Ángel Gabilondo, en 45 segundos "pasarse de partido al PP" aunque luego desde su propia formación le hayan corregido. "Le he oído decir que no va a pactar con Podemos, que no está en contra de la Educación concertada, ni de subir impuestos... pero creo que rápidamente le han corregido en su partido".