Sigue el día de la marmota: Iglesias tiende la mano en una sesión de reproches con las elecciones más cerca

Como si fueran los episodios de una telenovela, los políticos vuelven a escena en el Congreso con sus papeles aprendidos. Iglesias tendiendo la mano y repitiendo como un mantra que el gobierno de coalición (que él rechazó en julio) es mejor que elecciones e implorando a Sánchez que copie el modelo italiano y un Sánchez, el hombre del no es no en otras temporadas exigiendo al resto de partidos que abandonen el bloqueo porque los españoles han apostado por un gobierno progresista. Estas han sido las frases y los reproches más contundentes de una sesión en la que se ha comenzando hablando de Europa y la amenaza del Brexit que en España tiene el nombre de Cataluña y que se ha centrado casi al instante en la falta de acuerdo para formar un Gobierno.

"Los únicos que pueden arreglar esto son ustedes: señor Sánchez y Señor Iglesias, porque sus equipos negociadores ya no tienen capacidad".

"El bloqueo en estos momentos está en sus personas. No es imposible. Creo que hay una oportunidad y creo que es posible su hay voluntad y hay inteligencia".

No venga a dar lecciones de europeísmo y arregle España. España no merece unas nuevas elecciones, pero tampoco merece un presidente como usted".

"Usted empieza a recordar al señor Johnson. Él retuerce la ley para cerrar el Parlamento. Usted retuerce el reglamento para no rendir cuentas ante él".

Usted está en campaña electoral porque no sabe gobernar"

"La abstención no es posible porque usted ha pactado con Bildu en Navarra"

"No le tolero que me intente hacer responsable de lo que pasó en el PP hace décadas y que en un Estado de Derecho tienen que juzgar los jueces".

"Frente al gobierno de la gran coalición no entiendo cómo ha apelado otra vez a PP y Cs"

"El acuerdo no va a ser satisfactorio ni para nosotros ni para ustedes"

¿Por qué lo que vale para seis Comunidades Autónomas no vale para el Gobierno del Estado?".

"Le hago una propuesta, sentémonos usted y yo. Usted me vetó. Ese era el escollo. Y yo me retiré. Asumo que ese veto permanece. Sigo en la misma posición. Si usted y yo partimos de lo que dijimos creo que hay una posibilidad de no llevar a este país a elecciones".