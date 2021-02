Ignacio Garriga , de Vox: "Hemos ganado una batalla, pero no es una victoria"

El candidato de Vox a la Presidencia de la Generalitat, Ignacio Garriga , ha asegurado este domingo que van a defender al libertad de los catalanes como nunca antes se había hecho, y ha llamado a no dejarse llevar por la euforia: "Hemos ganado una batalla, pero no es una victoria".

"Nos dijeron 'No pasaréis'. Hemos pasado, pasaremos y seguiremos trabajando hasta desalojarlos de todas las instituciones de Cataluña", ha añadido Garriga, y ha asegurado que no van a defraudar. Garriga, que ha situado a Vox como líder de la oposición, ha asegurado que no van a dar ni un paso atrás ni van a moverse un milímetro de los postulados defendidos en campaña, y ha señalado que queda mucho camino por recorrer porque han "ganado una batalla, pero no es una victoria".