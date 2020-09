La barbacoa de la polémica: la imagen del rey Emérito con el hijo de Corinna, que arremete ahora contra Sofía

Paris Match vuelve a poner a Corinna en el centro de la polémica con una entrevista en la que desvela algunos detalles de la familia real desconocidos hasta ahora. En ella señala que el Rey Emérito le dijo que sus principales enemigos eran su mujer, la reina Sofía, y el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy, que habrían conspirado para provocar su abdicación. No se queda ahí la amiga íntima del Rey que ha provocado con sus declaraciones y grabaciones que el emérito se encuentre en estos momentos fuera de España.

Corinna confiesa que el Rey Felipe VI estaba "avergonzado" por la relación extramarital de su padre , o lo " absolutamente encantadora" que le pareció la reina Letizia cuando la conoció en los premios Laureus de 2006. Pero lo que más ha sorprendido es la foto del Rey con un look de lo más informal con el hijo de Corinna Alexander, fruto de su segundo matrimonio con el aristócrata alemán Casimir zu Sayn-Wittgenstein-Sayn. En la imagen, una barbacoa celebrada en el patio de La Angorrilla, la casa de El Pardo cercana a La Zarzuela se percibe el estilo informal del rey Emérito, con la gorra hacia atrás como Will Smith y bermudas amarillas, muestra que estamos ante una relación de confianza, relajada.

No se queda ahí Corinna que confiesa que el Rey se veía víctima de un golpe de Estado interno en el que la Reina Sofía, con prisas por ver a su hija en el trono, habría jugado un papel principal. También señala a Rajoy en este movimiento para lograr su abdicación cuyo objetivo sería debilitar la Monarquía. Las encuestas demuestran que el rey Felipe VI ha sido capaz de relanzar la imagen de la Corona tras los últimos errores de su padre, que se vio obligado a pronunciar la mítica frase: "Lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir".