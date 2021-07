La incidencia en las UCI se cuadruplica en un mes: la franja de edad entre 30 y 50 ya preocupa

En nuestros planes de verano no entraba que en el mes de julio íbamos a cuadruplicar la tasa de contagios. Pero es lo que está pasando con una variante delta a la que se ha sumado la relajación en las medidas y una parte de los jóvenes que quieren vivir el verano como si no hubiera pandemia. Ante los nuevos datos, las CCAA dan pasos atrás para evitar que la quinta ola sature las UCI de los hospitales. La atención primaria, sus largas colas y las esperas para lograr una cita ya son las consecuencias de esta nueva irrupción de contagios que ya no solo afecta a los jóvenes. Los tramos de edad entre 30 y 50 años, también empiezan a preocupar.