Miguel Ángel Revilla, tras ser increpado por comer dentro de un restaurante de Santander: "No voy a dimitir"

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC) , "no tiene ninguna sensación" de haber hecho nada mal en la comida con empresarios en un restaurante de Santander pese a que un grupo de hosteleros le han acusado de comer en el interior del local y de fumar dentro del mismo un puro --algo que ha desmentido-- por lo que no va a dimitir como piden algunos grupos políticos y los hosteleros si se confirman los hechos.

"Si yo pensase que he hecho algo mal, no hace falta que me lo pidan", ha aseverado Revilla, que ha solicitado comparecer en el Parlamento de Cantabria para explicar lo sucedido en ese restaurante, del que se han hecho públicas algunas grabaciones hechas por un grupo de hosteleros.