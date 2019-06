Un tercio de los vascos está en contra de la independencia pero más de la mitad se considera nacionalista

Un 34% de los vascos está en contra de la independencia frente a un 23% que está de acuerdo con ella , mientras que un 29% se mostraría favorable o no según las circunstancias , tal como destaca el último Sociómetro elaborado por el Gobierno Vasco.

En todo caso, el 32% de la población asegura que se siente tan vasco como español, el 24% solo vasco, el 21% más vasco que español, un 5% únicamente español y el 4% más español que vasco, mientras que un 14% no sabe o no contesta.

En lo que refiere a la independencia, un 34% de los vascos está en contra de la independencia frente a un 23% que está de acuerdo con ella, mientras que un 29% se mostraría favorable o no según las circunstancias, y un 14% no sabe o no contesta.