Unos indultos parciales serían suficientes para poder excarcelar a los presos del 'procés'

Se cuenta además con el precedente del indulto parcial concedido en 1998 al ex secretario de estado de Seguridad Rafael Vera y del ex ministro del Interior José Barrionuevo , quienes permanecieron únicamente tres meses en prisión tras recibir un indulto parcial del Gobierno popular de José María Aznar, que les conmutó dos tercios de la condena de diez años de cárcel que se les impuso por el secuestro del ciudadano hispano-francés Segundo Marey por parte de los Gal.

Adelantar la libertad condicional

Ábalos dice que el Gobierno "está decidido a normalizar la convivencia"

" El PP nunca piensa en Cataluña . Cuando uno no piensa en Cataluña, no piensa en España. El PP siempre utiliza Cataluña para sacar réditos electorales en otras comunidades donde pueda vender un nacionalismo español", ha añadido.

Además, ha afirmado que desde el Gobierno están dispuestos a retomar la mesa de diálogo entre Ejecutivo central y Generalitat para generar estabilidad: "Fue la parte independentista radical quien no quería verse en la tesitura de sentarse en la mesa del diálogo". También ha destacado que el nuevo presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, debe asumir una actitud resolutiva y de liderazgo: "Que se arriesgue y asuma el coste de decirle a la ciudadanía las cosas como realmente son, no como les gustaría que fueran".

Mesa de diálogo "antes de las vacaciones de verano"

Almeida considera "una burla" el "indulto reversible"

"El efecto práctico del indulto reversible es ninguno porque violar la ley tiene consecuencias que habitualmente pasan por poder ir a prisión", ha destacado. Por ello, ha pedido que "no se lleve a engaño a los españoles, que tengan claro que no hay ningún indulto reversible, que si se vuelve a cometer un delito tendrán que regresar a la cárcel, pero no porque se les quite un indulto sino porque han cometido un delito", ha insistido.