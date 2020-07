Arrimadas: "Lo que tiene que hacer Iglesias es dar menos lecciones de feminismo, que no puede dar ni una"

La presidenta de Ciudadanos ha hablado así durante su intervención esta mañana en Vigo para presentar la candidata de la formación naranja a la Presidencia de la Xunta, Beatriz Pino para los comicios del próximo 12 de julio: "No se conformen con lo que hay ni se dejen llevar por quienes pregonan que 'todo va bien' y que 'no hay nada que cambiar', cuando hay mucho que mejorar". Arrimadas recordó que Ciudadanos intentó que Iglesias "no tocase nunca los resortes" del Estado, pero no fue posible por el rechazo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la "famosa vía 221".