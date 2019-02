"Un insulto machista y repugnante". Así ha calificado la líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, al tuit que publicó el actor y humorista de TV3 Jordi Albà en el que la deseaba "buen viaje a Waterloo. Vigila, no pases de largo y vayas a parar a Ámsterdam. Allí, estarías como en casa y además tendrías todo tus derechos laborales respetados".

"El odio del nacionalismo no tiene límites. Este colaborador estrella de TV3, que se lleva un pastizal pagado por todos los catalanes, vuelve a atacarme por mis ideas, esta vez con un insulto machista y repugnante . #NoNosCallarán y les ganaremos en las urnas", ha escrito arrimadas en su cuenta de Twitter.

Anteriormente, Albà escribió en Twitter: " Buen viaje a Waterloo . Vigila, no pases de largo y vayas a parar a Ámsterdam . Allí, estarías como en casa y además tendrías todo tus derechos laborales respetados".

El apoyo de Levy

Además, ha indicado en declaraciones a Europa Press, que no es la primera vez que este colaborador de TV3 muestra esta actitud de generar "odio" hacia personas que no piensan como él, es decir, "que no son independentistas", por lo que considera que "debería ser cesado inmediatamente".