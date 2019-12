La investidura, a la espera de las alegaciones de la Abogacía del Estado sobre el caso Junqueras

La Ministra de Defensa y de Exteriores en funciones afirma que "A todo el mundo le han entrado unas prisas tremendas. No sé muy bien por qué". Además, ha querido aclarar que "Los procedimientos judiciales no tienen nada que ver con los procedimientos políticos". La Abogacía del Estado tiene hasta el próximo dos de enero para presentar sus alegaciones y, desde el ejecutivo en funciones, aseguran que respetarán esos plazos y que no interferirán para que disminuyan. Robles, magistrada de profesión, ha apuntado que se trata de un proceso judicial "complicado" que requiere "prudencia" y "respeto".