Junts confirma el 'no' a Sánchez, al que acusa de no tener "ni sentido de Estado" ni "sentido común"

La portavoz parlamentaria de Junts, Laura Borràs , ha acusado este jueves al candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, de no tener "ni sentido de Estado" ni "sentido común" y ha confirmado que sus diputados votarán 'no' a la investidura .

Así lo ha asegurado Borràs en un comentario publicado en su cuenta personal de Twitter, recogido por Europa Press. "Junts votará no porque Cataluña espera un sí. Hay un sí a la política para dar respuesta a las aspiraciones de la mayoría de los catalanes", es el comentario que ha publicado en su cuenta personal de Twitter.

La independentista catalana ha cuestionado que Sánchez haya dicho ya no a la investidura y le ha afeado que no tenga "ni sentido de Estado" ni "sentido común". "Sánchez parece decir no a la investidura. Para decir sí a la política, nos encontrará siempre", ha añadido.