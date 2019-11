Isabel Celaá niega que la elección de la enseñanza religiosa sea un derecho constitucional

La ministra de Educación y Formación Profesional en funciones, Isabel Celaá , ha asistido a la inauguración del decimoquinto congreso de Escuelas Católicas celebrado en Madrid y ante la presencia de más de 2.000 representantes de colegios católicos, ha asegurado que las familias pueden elegir el centro de educación de sus hijos y la enseñanza religiosa, pero que ésta elección no es un derecho que emana de la Constitución.

“Esos hechos, los de elegir centro, formarán parte del haz de derechos que puedan tenerlos padres y madres en las condiciones legales que se determinen pero no son emanación estricta de la libertad reconocida del artículo 27 de la Constitución"



Las palabras de la ministra han causado un gran revuelo entre los asistentes al congreso, por lo que luego ha matizado que “no quiere decir que no haya libertad, quiere decir que no está en el artículo 27”