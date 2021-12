La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha anunciado este miércoles qu e no se celebrará ninguna de las macrofiestas previstas para Nochevieja en la región.

"No se va a celebrar ninguna en la Comunidad de Madrid, en algunos casos porque han desistido sus promotores y en otros porque estas fiestas no tenían planes de contingencia covid por lo que no se celebrarán", ha explicado la presidenta madrileña.