Díaz Ayuso culpa a Sánchez de no poder vacunar a los sanitarios en la primera fase

Isabel Díaz Ayuso ha acusado este viernes al Gobierno de no tener un plan "claro" de vacunación y le ha culpado de que la Comunidad de Madrid no podrá vacunar "a los grupos de riesgo , a los sanitarios" por la rebaja de la cantidad de dosis que recibirá.

Ayuso ha señalado que es necesario un plan de vacunas "claro, transparente y concreto, como tiene que ocurrir también con las cifras de enfermos y fallecidos. Transparencia, ejecución y que todo se cumpla en tiempo y forma". Además, ha expresado su temor a que la región se quede sin dosis "incluso en enero , porque el Gobierno central va a gestionar la estrategia de la vacuna. En ese sentido, se ha lamentado porque "no conocemos los tiempos" ni la información "exacta" de cuál es la situación al no haberse vuelto a celebrar ninguna Conferencia de Presidentes.

Según Ayuso, la reducción en la cantidad de vacunas que va a recibir la región supone que "no vamos a poder vacunar a los grupos de riesgo, a los sanitarios y que con tan pocas vacunas iremos solo por ahora a las residencias".

Madrid, ha insistido, puede poner todos los medios si la vacuna no llega pronto y seguir con los test a más de 190.000 personas, pero "hacen falta esas vacunas y planificación y mientras vendan un plan sin plan lo que queda claro es que las comunidades seguimos haciendo frente solas a la pandemia, muchos anuncios nacionales pero luego no se están ejecutando". "No podemos quedarnos los últimos, de manera rezagada y permitir que vuelvan otras olas" .