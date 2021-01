Díaz Ayuso vuelve a la portada de Vanity Fair para hablar de su independencia y de hijos

Isabel Díaz Ayuso : "he tenido muchísimas campañas de descrédito y en muchas ocasiones no me han aceptado como político. Han minusvalorado mi currículum. Siempre me intentan emparentar con alguien: que si soy hija política de Esperanza Aguirre, cuando no de Aznar, cuando no de Miguel Ángel Rodríguez. En realidad soy una mujer independiente y tengo mi criterio. Llevo las riendas de mi vida."

La pandemia, "el momento más duro de la democracia"

"Nos conocíamos de adolescentes, de salir y verlo por ahí". Después de dar evasivas y evita hablar sobre su vida amorosa. "No voy hablar del mundo sentimental. Nunca lo he hecho. Me he definido siempre como una mujer muy independiente que ha salido adelante por sí misma". Y además revela: "No tengo hijos. Me gustaría, pero por ahora no he podido".