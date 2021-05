Isabel Jiménez y su cálida felicitación a Pedro Piqueras, premiado con la medalla de oro de Castilla-La Mancha

Piqueras ha recogido este lunes esta Medalla de Oro que le fue concedida en 2020 en el acto institucional del Día de la Región que se celebra en el Teatro Buero Vallejo de Guadalajara, donde ha querido tener una palabras muy especiales para su ciudad, Albacete, donde confiesa sentirse como uno más y reconoce el placer que le produce pasear por el Parque Abelardo Sánchez, la Calle Ancha y saludar a la gente con la que se encuentra. Albacete, " es el lugar donde me siento más seguro, conozco a sus gentes y cada palmo de sus calles por donde me gusta caminar ", reconocía Piqueras, que aseveraba que «para mí no hay mayor placer que un paseo por el Parque, Calle Ancha, el Altozano, saludar a mis paisanos, recordar viejos tiempos o reír con mis amigos al contar las mismas tontunas de siempre".

"Este es el mejor de los galardones porque no es solo un premio a una carrera profesional sino un reconocimiento de corazón a corazón", ha señalado Piqueras que en sus palabras un agradecimiento se ha acordado de los sanitarios que han luchado en primera línea contra la pandemia. Todos ellos han recibido el reconocimiento en este día de Castilla-La Mancha. Con dedicación especial a los que trabajaron y ya no están.

El periodista albaceteño de 66 años ha asegurado que recoge "esta medalla con humildad y con la satisfacción de que este reconocimiento no se recoge por un camino en solitario” sino un camino que es fruto del apoyo de sus padres, su hermano y los mejores amigos. “Nunca me faltó su apoyo y su afecto”, ha agregado. “Gracias a amigos y colegas que me hacen la vida más fácil. También a Curro, mi hijo y de Esther que tanto me comprende", ha afirmado.