Itahisa Domínguez, sismólogo: "No parece probable que la lava del volcán de La Palma llegue a poblaciones más lejanas”

El sismólogo del Instituto Geográfico Nacional (IGN), Itahisa Domínguez, ha explicado en una entrevista en Informativos Telecinco que actualmente hay dos bocas con actividad eruptiva en el volcán de La Palma . Las actuales bocas expulsan lava más líquida, “que no parece probable que la colada llegue a poblaciones más lejanas, salvo que surjan nuevas bocas”.

En el volcán de La Palma hay dos puntos de emisión activos. El cono principal , que se derrumbó ayer y emite piroclastos a gran altura y el segundo , más bajo aunque no a mucha distancia del principal, que emite coladas de lava , ha explicado Itahisa Domínguez , que ha añadido que el tercero, “ya ayer se estaba enfriando y ahora mismo no se ve que tenga actividad”.

Eso sí, los expertos no descartan que surjan nuevas bocas, a no mucha distancia del cono principal pero no “podemos saber dónde exactamente. A más distancia parece poco probable”, ha señalado Domínguez en una entrevista en el Informativo Matinal desde el Mirador de Tajuya, en La Palma, con la imagen de la montaña expulsando fuego al fondo.