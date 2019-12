Ábalos sobre las críticas a la fecha del debate de investidura: "El que quiera vacaciones puede dedicarse a otras actividades"

Para el secretario de organización del PSOE, tras más de 10 meses en funciones "España no se puede permitir estar en esta situación de provisionalidad y sin poder afrontar decisiones importantes sin poder acometer urgencias de la población".

Ábalos ha lamentado que "algunos, cuando no pueden gobernar, prefieren que no gobierne nadie, pero eso es una irresponsabilidad que solamente les atañe a ellos". "Nosotros necesitamos un Gobierno lo antes posible y los representantes públicos no tenemos el privilegio de las vacaciones y los festivos, y si hay que estar aquí el día 31 se está", ha sentenciado.