José Luis Moreno ante el juez: "Estoy descompuesto"

"Con su permiso, lo primero que quiero expresar es que estoy a su disposición incondicional y después de que los últimos acontecimientos me han descompuesto... creo que no estoy en condiciones de hacer una declaración". Estas fueron las únicas palabras que José Luis Moreno pronunció ante Ismael Moreno, el juez instructor del caso, que le recuerda que no hace falta que justifique su intención de no declara porque le ampara la ley en ello.