Juanita, el rostro de la falta de miedo en Ordizia a sus 100 años, votó

Juanita Expósito es una mujer valiente. Un reflejo de gran parte de nuestra sociedad que no se achanta ante las adversidades. Ella lo ha demostrado una vez más al ir a votar en Ordizia, uno de los grandes focos del coronavirus en estos momentos en España con 70 positivos confirmados. A sus 100 años.

Los positivos no han podido hacerlo, pero Juanita ha acudido al frontón de su localidad acompañada de su hijo Ramón. Ha sido el centro de atención de todos los medios. Juanita Expósito ha asegurado que siempre ha acudido a votar a su partido, desde el estatuto de Gernika, No ha sido la más mayor en votar, pese a todo porque María Jesus, de Bilbao, a sus 106 años ha acudido en silla de ruedas a su colegio electoral. Son los elementos positivos en una jornada electoral que ha vivido también cómo un grupo de individuos han tratado de agredir a dos apoderados de Vox en Galdakao y Santurtzi, lo que no hay que hacer en un día de celebración de la democracia.